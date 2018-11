Kinderen bakken koekjes voor goed doel Nele Dooms

29 november 2018

15u04 0

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de Vrije Basisschool van Opstal hebben donderdag enthousiast de handen uit de mouwen gestoken om een massa koekjes te bakken. In de klassen werd deeg gemaakt en kregen de koekjes vorm. Afbakken gebeurde in de grote oven van bakkerij Van Langenhove in Opstal. De kinderen leveren zo een bijdrage aan de Ketnet Koekenbak voor De Warmste Week. “We bakken zoveel mogelijk koekjes om te verkopen. Dat zijn er meer dan tweeduizend”, zegt juf Barbara. “We verkopen ze voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het Revalidatiecentrum van Buggenhout. Er zijn veel leerlingen die daar extra hulp krijgen.” Naar aanleiding van de koekenbak kreeg de school zelfs bezoek van Ketnet. De televisieploeg kwam er opnames maken, in het gezelschap van Ketnet-wrapper Sien. “Bovendien zijn we uitgenodigd om het optreden van de Ketnetband in de Flame, tijdens de Warmste Week, bij te wonen”, zegt juf Barbara.