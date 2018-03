Kinderatelier rond vleermuizen 24 maart 2018

Natuurpunt 's Heerenbosch organiseert op zondag 25 maart een kinderatelier rond vleermuizen. De workshop 'Vladimir' vindt plaats onder de kerktoren van Opdorp, aan de Dries. In het dakgebouw van de kerk leven en overwinteren drie vleermuissoorten. Kinderen die aan de workshop deelnemen, gaan aan de slag om zelf een vleermuis in mekaar te knutselen. De deelnemers gaan de slag met zwart karton en een wasspeld. Alle materiaal is voorhanden. Kinderen zijn doorlopend welkom tussen 13 en 17 uur, in zaal 't Klokske. Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnemen kost 1 euro. Natuurpunt biedt ondertussen ook een video over vleermuizen in deze regio aan en belicht de werken aan de Opdorpse ijskelder en de paddenoverzetactie in de Damstraat. Info: marc.aerts1@skynet.be. (DND)