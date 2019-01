Kind merkt brand tijdig op en wekt ouders Koen Baten

15u14 0 Buggenhout Rond 4 uur zondagmorgen brak in de Hanenstraat in Buggenhout brand uit aan een oververhitte kachelbuis. Een van de kinderen merkte de brand op en kon de ouders wekken.

“Door de hitte begon een vals plafond bestaande uit houten planchetten te roken", zegt officier Wouter Van Den Broeck. “Vlammen waren er nog niet en we konden het vuur doven met een minimum aan water", klinkt het.

“Een van de kinderen die aanwezig waren in de woning werd wakker van de geur en maakte meteen zijn ouders wakker. Zij belden naar de hulpdiensten waardoor we de schade konden beperken.” Er was wel wat rookontwikkeling en de twee kinderen werden preventief naar het ziekenhuis van Aalst gebracht om hen even aan het zuurstofmasker te hangen. De woning werd grondig verlucht door de brandweer. “Wij hebben de bewoners geadviseerd om een rookmelder te plaatsen zodat ze in de toekomst nog beter beschermd zijn”, besluit Van Den Broeck.