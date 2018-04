Keukenbrand door pot op vuur 17 april 2018

De brandweer van Buggenhout en Lebbeke moest gisterenavond uitrukken voor een brand in de Lindedreef in Buggenhout. Het vuur was ontstaan in de keuken. De bewoners waren een kookpot vergeten verwijderen waardoor deze vuur had gevat. De vlammen waren al overgeslagen op de dampkap, maar de brandweer kon erger voorkomen. De keuken liep wel heel wat rookschade op. De woning werd grondig verlucht door de brandweer. (KBD)