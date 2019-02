Kersvers jeugdschepen onderzoekt mogelijke studeerlocaties Nele Dooms

06 februari 2019

18u04 0

Kersvers schepen van jeugd Mieke Van Malderen (CD&V) start een onderzoek naar mogelijke locaties waar jongeren tijdens de blok kunnen komen studeren. Het was oppositieraadslid Hilde Bruggeman (Open Vld) die tijdens de jongste gemeenteraadszitting het voorstel opperde. “De trend van studeren in groep tijdens blokperiodes kent een grote opmars”, zei die. “In andere gemeenten staat openbare infrastructuur al vaak ter beschikking van deze studerende jongeren. Dat zouden we in Buggenhout toch ook kunnen doen. Tegelijk kan er misschien ook bekeken worden welke openbare ruimten de gemeente ter beschikking zou kunnen stellen voor scholieren die groepswerken moeten maken voor school.” Schepen Van Malderen is het idee genegen. “Dit is een heel goed voorstel”, zegt ze. “Bedoeling is dat we een vragenronde bij de Buggenhoutse jeugd lanceren om te peilen naar interesse voor een dergelijk initiatief. Op basis van die resultaten kunnen we dan oordelen hoe groot de ruimte zou moeten zijn die we ter beschikking zouden stellen. Dan kunnen we op zoek gaan naar een geschikte locatie. Tegen een volgende blokperiode zou dat moeten lukken.”