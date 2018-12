Kerststal in het nieuw dankzij crowdfunding Nele Dooms

17 december 2018

13u26 1 Buggenhout De kerststal op het kerkplein van Buggenhout ziet er beter uit dan ooit tevoren. Dat is te danken aan Buggenhoutenaar Kris Van den Berge, die een crowdfunding opstartte voor een vernieuwingsproject. Vrijwilligers gingen enthousiast aan de slag om de kerststal een plaats te geven.

Het is traditie dat er jaarlijks op het kerkplein van Buggenhout een kerststal staat. Kris Van den Berge bekommert zich al enkele jaren om de beelden. “Ik nam die taak over van Jef Van Herreweghe die er jaren zorg voor droeg”, zegt hij. “Ik vond dat de kerststal wel wat meer opsmuk kon gebruiken om hem beter tot zijn recht te doen komen. Tot nu toe moesten we het doen met een nadarhekken rond de stal en een kerstboom met wat oude lampen. Ook beelden voor de kerststal waren beperkt.”

Van den Berge lanceerde een oproep naar Buggenhoutenaren om financiële steun voor een uitbouw van het kerstgebeuren. Dat leverde zo’n 1.000 euro. Het gemeentebestuur sponsorde ook nog eens met 1.500 euro. “Missie volbracht dus”, zegt Van den Berge tevreden. “De beelden van Maria, Jozef en Jezus, zijn nu aangevuld met twee herders en twee schaapjes. Ik slaagde erin dezelfde fabrikant op te sporen dan de huidige beelden, zodat alles goed bij elkaar past. De nadar is vervangen door een mooie houten omheining. En de kerstboom is voorzien van led-lampjes.”

Vrijwilligers sloegen, onder impuls van Van den Berge, de handen in elkaar om het kersttafereel op het kerkplein ui te bouwen. Tegen de kou waren de nodige jeneverkes voorzien tijdens het werk. “Met resultaat”, klinkt het. “Onze stal en onzen boom staan nu blinkend en schoon.”