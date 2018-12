Kerstmarkt bij Avalon Nele Dooms

10 december 2018

De bewoners van Avalon, het nursinghome voor personen met een zware motorische beperking in Buggenhout, organiseren op zaterdag 15 december een kerstmarkt. Ze verkopen dan allerlei artisanale producten, die zelfgemaakt zijn tijdens verschillende workshops en ateliers. Bezoekers kunnen ook proeven van lekkere pannenkoeken en hartverwarmende drankjes. De kerstmarkt is te bezoeken van 14 tot 17 uur. Liefhebbers zijn welkom in bij Avalon, aan de Broekstraat in Opstal. De toegang is gratis.