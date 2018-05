Kermis Briel herleeft 01 juni 2018

De kermis van den Briel in Buggenhout herleeft. Tijdens het eerste weekend van juni krijgt de 'Ouden-Briel Kermis' een nieuwe start. Twintig jaar lang was er van het evenement geen sprake meer, maar daar komt nu verandering in. De organisatoren zorgen voor foodtrucks, voetbal, een expo en kermissfeer. Initiatiefnemers zijn voetbalclub Sparta Buggenhout-Briel. Het kermisweekend start vanavond om 18.30 uur met een officiële openingsreceptie. Er vindt dan een tentoonstelling met krantenknipsels, foto's, dia's en uitrustingen plaats. Om 20 uur spelen de dames een voetbalwedstrijd. Morgen is de kermis te bezoeken vanaf 11 uur. Iedereen kan dan komen proeven van verschillende culinaire verwenningen tijdens het foodtruckfestival. Liefhebbers kunnen terecht op de parking aan de Dijkstraat, net voor de ingang van het voetbalcomplex. Vanaf 14 uur starten er verschillende voetbalwedstrijden. Om 21 uur treedt coverband Ad Fundum op, gevolgd door een afterparty. Op zondag 3 juni vindt een Pensenkermis plaats. Ook die start om 11 uur. Een wedstrijd 'schijt je rijk' is voorzien vanaf 14 uur. Ook op maandag 4 juni gaat het kermisweekend nog door. Jong en oud kan dan gezellig samenzijn vanaf 14.30 uur. Een feestelijke afsluiter van de kermis is voorzien om 19 uur. Iedereen is welkom in de Briel om mee te vieren. De toegang is gratis. (DND)