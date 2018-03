Kerkstraat deze week open 26 maart 2018

De Kerkstraat in Buggenhout gaat deze week weer open. De werken zijn achter de rug en dat is drie weken sneller dan aanvankelijk gepland. De aannemer moet enkel nog een paar testen doen en wegmarkeringen aanbrengen. "We hebben hem gevraagd zo snel als mogelijk de afsluiting weer weg te nemen", zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans. De Kerkstraat kreeg de voorbije weken een heraanleg in het deel tussen de spoorweg en de Kamerstraat. De klinkerverharding werd er opgebroken en vervangen. In de plaats ligt er nu een asfaltverharding. De werken vonden plaats omdat de klinkers op heel veel plaatsen verzakt waren. Er vonden al diverse keren plaatselijke herstellingswerken plaats, maar de gemeente opteerde nu voor een duurzamere oplossing. Het nieuwe asfalt brengt een einde aan de geluidstrillingen waar de buurtbewoners last van hadden. Plaatselijk zijn ook de weggoten hersteld waar nodig. (DND)