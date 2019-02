Kerkraad blij met nieuwe toekomst voor pastorie Nele Dooms

Buggenhout De Kerkraad Sint-Niklaas en het centraal kerkbestuur van Buggenhout zijn blij met de nieuwe toekomst die de pastorie in het centrum zal krijgen. CD&V, die het nieuwe bestuur van de bosgemeente in handen heeft, maakte onlangs bekend dat het gebouw niet verkocht zal worden en bekijkt een restauratie. "Een bemoedigend signaal", klinkt het bij de Kerkraad.

De pastorie aan de Pastorijstraat in Buggenhout-centrum heeft sinds het vertrek van de pastoor zo’n vijf jaar geleden geen bewoner meer, maar de Kerkraad houdt er wel nog haar vergaderingen. Het historisch pand is beschermd als monument, maar verkeert allerminst in optimale staat. Omdat het gemeentebestuur vorige legislatuur geen andere bestemming voor het gebouw had, kondigde het de verkoop ervan aan. De beslissing zorgde voor heisa, maar eind 2016 klonk het dan toch dat het gebouw onherroepelijk verkocht zou worden. Nu de kaarten anders liggen met CD&V in de meerderheid, draait die de beslissing nu toch om. “We verkopen niet, maar gaan restaureren”, zegt burgemeester Pierre Claeys.

Bij de Kerkraad Sint-Niklaas klinkt de ommezwaai als muziek in de oren. “Het gebouw wordt immers nog intens gebruikt door de Buggenhoutse parochies”, zegt Johan Beeckman, voorzitter van de Kerkraad en het centraal kerkbestuur. “Elke maandag en donderdag is het secretariaat open en elke week komen er mensen op gesprek. Er vinden ook tal van vergaderingen plaats, ook van Buggenhoutse verenigingen. De archieven bevinden zich op de eerste verdieping. Het gebouw biedt zeker potentieel voor de toekomst.”

De Kerkraad is het ermee eens dat de toestand van het gebouw momenteel te wensen over laat. “Door het uitblijven van noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken de voorbije vijftien jaar is de pastorie een groot en kil gebouw, dat zelfs niet meer het wooncomfort van een bescheiden woning biedt”, zegt Beeckman. “Het is alvast bemoedigend dat het nieuwe gemeentebestuur nu wel inspanningen wil leveren om een efficiënter gebruik van de pastorie mogelijk te maken. Het kan perfect een gemeenschapshuis worden, met de parochie als voornaamste gebruiker.”