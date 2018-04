Keramiek in raadszaal 06 april 2018

In de raadszaal van het Administratief en Cultureel Centrum van Buggenhout start een nieuwe tentoonstelling. Hiervoor slaan kunstenaars Guido Van Keer en Iris Van Keer de handen in elkaar. Met 'Keramiek²' tonen ze een hele reeks kunstwerken in keramiek aan het grote publiek. De vernissage van deze tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 6 april om 19 uur. Daarna is de expo te bezoeken tot 29 april, elke zaterdag en zondag telkens van 15 tot 18 uur. Het ACC bevindt zich aan de Nieuwstraat in Buggenhout. Iedereen is welkom. Info: andre.binon@gmail.com. (DND)