Keisdruppers laten Dries zomeren 30 juni 2018

02u40 0 Buggenhout Morgen kan je op de Dries vanaf 14 uur terecht voor een doorlopend open cocktailbar en heel wat animatie. De Keisdruppers zorgen daarvoor naar aanleiding van de kermisweek.

De Keisdruppers van Opdorp zorgen naar aanleiding van de kermisweek in Opdorp voor een 'Zomerdries'.





Aan een sfeerterras op de Dries is morgen vanaf 14 uur doorlopend een cocktailbar open. De vereniging voorziet ook heel wat kinderanimatie. Om 14 uur treedt kinderkoor De Parafoontjes op. Kindertheater Kip van Troje komt langs om 16 uur. Voor spektakel zorgt de komst van een mechanische stier om 17 uur. Voor extra ambiance zorgt een terrasmuzikant om 17.30 uur. Een optreden van Sonbacan om 18.30 uur moet voor zuiderse sferen zorgen.





Na Discobar DB Maffia is het om 21 uur de buurt aan Nieuwe Martelaren, een coverband uit Londerzeel. Nadien speelt Discobar DB Maffia ten dans voor een kermisfuif. (DND)