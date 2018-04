Kandidaat als gastvrije gemeente 05 april 2018

02u50 0

Buggenhout wil de titel van Gastvrije Gemeente 2017-2018 in de wacht slepen. Het OCMW stelde zich kandidaat met het project 'Buggenhout gaat vreemd'. Iedereen die een gastvrij initiatief indient, maakt kans op een Gastvrije Award en bijhorende ondersteuning van 1.000 euro. In het voorjaar buigt een jury zich over de ingediende initiatieven en kiest daar per categorie een winnaar uit. Bovendien kan iedereen stemmen voor zijn of haar favoriete initiatief. Het initiatief met de meeste stemmen krijgt de publieksprijs. Stemmen kan vanaf nu tot en met 23 april. Een stem uitbrengen kan via https://initiatieven.gastvrijegemeente.be/project/9351. (DND)