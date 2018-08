Kaatsclub serveert steak Nele Dooms

28 augustus 2018

15u09 1 Buggenhout De Kaatsclub Buggenhout-Opstal organiseert dit weekend haar steakfestijn.

Liefhebbers kunnen er proeven van steak met frietjes en diverse sauzen. Smullen kan op zaterdag 1 september, vanaf 17.30 uur, en op zondag 2 september, van 11.30 tot 14.30 uur. Iedereen is welkom in Zaal Torenhof, aan de Putweg in Opstal. De opbrengst van het eetfestijn gaat naar de werking van de kaatsclub.