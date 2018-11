Jules en Simonne vieren gouden jubileum Nele Dooms

13 november 2018

Jules Joos (75) en Simonne Geniets (74) uit Buggenhout zijn vijftig jaar getrouwd en vieren hun gouden huwelijksjubileum. De twee kregen twee kinderen. Ondertussen hebben ze ook vier kleinkinderen. Jules werkte eerste bij Royale Belge en later bij Texaco. Simonne was actief bij een scheepvaartvereniging en later bij Samoco. Sinds 1975 woont het echtpaar in Opdorp. “We blijven actief”, zeggen ze. “We nemen deel aan groepsreizen in Europa, rijden met de fiets, wandelen en bezoeken musea.”