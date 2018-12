Judoschool Ippon trots op damesploeg Nele Dooms

07 december 2018

11u52 0

Judoschool Ippon uit Buggenhout beschikt opnieuw over een damesploeg. Jarenlang moest de Buggenhoutse sportvereniging het zonder vrouwelijke judoka’s stellen, maar dit seizoen kwam daar verandering in. “We slaagden erin een ploeg samen te stellen die vooral bestond uit ‘youngsters’. Vijf van de negen teamleden zijn tieners”, zegt Dick Vanroose van Ippon. “Maar ze weten wel hun mannetje te staan. De damesploeg trad aan in de tweede afdeling. We zijn bijzonder trots dat het team op een knappe derde plaats van de tien eindigde.”