Judoclub Ippon trots op judoka’s Nele Dooms

19 november 2018

Judoclub Ippon uit Buggenhout kan trots zijn op haar judoka’s. Die toonden hun talent tijdens een judotornooi in Kemzeke en bewezen dat ze flink hun mannetje kunnen staan. “Ik ben zeer enthousiast over de geleverde wedstrijden van mijn judoka’s. Hun inzet en plezier zijn fantastisch”, zegt trainster Ellen Lodewyckx. Lars Vanroose, Robin Malfait, Flore Tierens en Magnus Corthals sleepten allemaal een medaille in de wacht.