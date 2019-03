Judoclub Ippon toont zich tijdens jeugdkampioenschappen Nele Dooms

13 maart 2019

Judoclub Ippon van Buggenhout toonde zich van zijn beste kant tijdens de jeugdkampioenschappen. Ellen Lodewyckx behaalde tijdens het BK een bronzen medaille en Lotte De Bleser sleepte een mooie vijfde plaats in de wacht. Voor Ellen was het al haar vierde medaille op een Belgisch kampioenschap. Voor Lotte was het een eerste deelname aan een BK, als jongste in haar leeftijdscategorie. Ook bij eerdere kampioenschappen presteerden de Buggenhoutse judoca’s goed. Op het provinciaal kampioenschap tekenden er twaalf van hen present. Met 3 gouden, een zilveren en bronzen medaille keerde de club toen huiswaarts met een record. Tijdens het Vlaams kampioenschap behaalden Ellen Lodewyckx en Lotte De Bleser allebei een zilveren medaille en dus een ticket richting het Belgisch kampioenschap. Voor Ippon was het het zevende jaar op rij dat ze vertegenwoordigd was op een Belgisch kampioenschap.