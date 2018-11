Jozef en Jeannine zijn gouden paar Nele Dooms

29 november 2018

12u07 0

Jozef Maes en Jeannine De Boeck uit Buggenhout zijn een gouden paar. Ze vieren hun vijftigjarig huwelijksjubileum. “Ik leerde Maria kennen een tweede Kerstdag", vertelt Jef. “Ze was net achttien jaar geworden en ging voor de eerste keer uit. Het was liefde op het eerste gezicht en niet veel later trouwden we.” De twee kregen 5 kinderen. Ondertussen zijn er ook negen kleinkinderen. Jozef was paracommando. Maria houdt van tuinieren, Jozef houdt zich graag bezig met kweken met uilen. “Samen gaan we graag naar wielerwedstrijden kijken”, klinkt het. Voor het jubileum kreeg het echtpaar een ontvangst in het gemeentehuis van Buggenhout.