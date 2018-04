Jonge wielrenner succesvol ontwaakt uit coma 24 april 2018

Aiko Van Nuffel, de 17-jarige wielrenner uit Lebbeke die in het weekend van 15 april in een kunstmatige coma werd gehouden na een zware val, is opnieuw bij bewustzijn. "De dokters hebben een derde poging ondernomen om de jongeman wakker te maken, en daar reageerde hij dit keer goed op", laat zijn vader Erik Van Nuffel weten. De jongeman verblijft nu nog altijd op intensieve zorgen waar hij verder zal verzorgd worden, maar de ouders zijn alvast tevreden met deze grote stap voorwaarts. "Hij begrijpt alles en ziet ons, alleen praten is nog niet eenvoudig, maar er is nog een lange weg te gaan en wij hopen op het beste. Dit is alvast een hele opluchting", klinkt het. De vader wil ook nog een tip meegeven aan iedere renner. "Draag zeker een valhelm, want het kan echt wel het verschil maken, dat is ook zo bij onze zoon geweest", besluit Erik. (KBD)