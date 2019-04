Jonge voetballertjes genieten van paasstage Nele Dooms

10 april 2019

18u21 4

Vier dagen lang heerst een gezellige drukte op de terreinen van voetbalclub Eendracht Buggenhout aan de Platteput. Daar vindt immers de jaarlijkse Paasstage van de jeugdwerking van de club plaats. Tientallen jonge voetballertjes genieten er van trainingen, sport en spel. “De Paasstage is al een aantal jaren telkens een groot succes en dat is dit jaar niet anders”, zegt Annick Bruggeman van het jeugdbestuur van Eendracht Buggenhout. “De kinderen schaven niet alleen hun voetbaltechnieken bij, maar maken ook samen plezier. Hun enthousiasme is top.”