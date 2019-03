Jonge ruitertjes ontdekken horseball Nele Dooms

19 maart 2019

13u34 2

De jonge ruitertjes en hun pony’s van het team “Little Equivalant” van Buggenhout hebben er hun allereerste wedstrijd “horseball” opzitten. Ze worden getraind door de Belgisch- en Europees kampioene Valerie Antheunis uit Buggenhout. Little Equivalent traint onder de hoede van manège ‘t Hoefijzer in het Buggenhoutse Opstal. “De kinderen en hun Shetlanders staan te popelen om alle aspecten van het horseball te leren”, zegt Valerie. “Hoewel ze nog maar pas komen piepen, namen ze toch al deel aan een vriendschappelijke wedstrijd. Winnen zat er nog niet in, maar de ploeg leverde wel een schitterende prestatie. Het was alleszins een prachtige ervaring. We kijken al uit naar een volgende wedstrijd!”