Jong N-VA schiet uit de startblokken Nele Dooms

10 december 2018

13u23 1

De N-VA van Buggenhout heeft voortaan ook een eigen jongerenafdeling. Tijdens een algemene ledenvergadering werd de oprichtingsakte van de jongerenafdeling plechtig ondertekend. Jonas De Smedt (25), parlementair medewerker, is verkozen als voorzitter. Het kersverse bestuur van Jong N-VA telt zeven leden. Jael De Nil (23) wordt secretaris, Simon Rosier (21) penningmeester en Jonathan Goossens (16) ondervoorzitter. De andere bestuursleden zijn Liam De Ridder (16), Alison Dupré (26) en Liesa Van Eeckhoorn (24). “De Buggenhoutse jeugd is duidelijk geïnteresseerd in politiek. Alleen worden zij momenteel nog te weinig bereikt. Daar willen wij, met onze enthousiaste groep, verandering in brengen”, zegt De Smedt.