Jong N-VA koppelt wedstrijd aan burgemeesterschap Nele Dooms

22 december 2018

De jongeren van N-VA, de partij die in Buggenhout vanaf januari de meerderheidscoalitie moet inruilen voor de oppositiebanken, lanceren een wedstrijd op sociale media. Aanleiding is de eedaflegging van de nieuwe burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Er doen al een tijdje geruchten dat Claeys de legislatuur niet zou uitdoen als burgemeester en de sjerp vroegtijdig zou doorgeven aan eerste schepen Geert Hermans”, zegt voorzitter Jonas De Smedt van Jong N-VA Buggenhout. “Alleen over de exacte datum van de overdracht gaan heel wat verschillende verhalen de ronde. Wij lanceren daarom een wedstrijd waar iedereen kan raden naar de exacte datum waarop Claeys de sjerp zal doorgeven. Wie als eerste de juiste datum raad wint zijn eigen sjerp.” Jong N-VA ziet de wedstrijd ook als signaal. “Buggenhout heeft nood aan een bestuur dat de gemeente verder vooruitgang brengt en geen discussies over het burgemeesterschap”, zegt De Smedt. Eerder gaf Pierre Claeys wel al diverse keren aan dat het zijn intentie is om zes jaar lang burgemeester van Buggenhout te zijn.