Jong en oud welkom voor opening schuilhut in bos 04 juli 2018

Buggenhout Jong en oud is vandaag welkom in Buggenhout Bos voor de opening van de nieuwe schuilhut. Die bevindt zich aan de speelzone Konijnenberg.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en het gemeentebestuur van Buggenhout zorgen voor een officiële opening. De oude hut werd om veiligheidsredenen verwijderd en vervangen door een nieuwe. De speelzone Konijnenberg is één van de drukst bezochte plaatsen in het bos en vormt dus de ideale locatie. In en rond de hut zijn verschillende nieuwe banken en tafels geplaatst. Pronkstuk is de zes meter lange picknicktafel. Naar aanleiding van de opening, krijgen de aanwezigen een drankje. Voor de kinderen zijn er spelletjes voorzien in de buurt van de hut. De schuilhut is enkel te voet te bereiken. Parkeren kan op de parking in de Kasteelstraat. (DND)