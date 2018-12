Johan en Lydie vieren vijftigjarig jubileum Nele Dooms

07 december 2018

Johan Vandenbroeck en Lydie Van Audenaerde uit Buggenhout vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden vijftig jaar geleden. “We hadden een kruidenierswinkel in Schaarbeek”, vertelt Lydie. “Ik hield die eerst samen met mijn ouders open. Johan was vertegenwoordiger voor een snoepfabrikant, maar gaf zijn job daar op om samen met mij de winkel open te houden. Via een klant leerden we Buggenhout kennen. We werden verliefd op deze gemeenten en kochten er in 1976 zelf een woning in Opstal.” Na de kruidenierswinkel trok het echtpaar met groenten en fruit naar de markten. De twee kregen twee zonen. Ondertussen zijn er ook vier kleinkinderen.