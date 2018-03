Johan Boskamp peter van dagcentrum Eindelijk 22 maart 2018

02u36 0 Buggenhout Johan Boskamp bracht een bezoek aan het dagcentrum van de vzw Eindelijk. Hij heeft het peterschap van het centrum aanvaard. Gisteren nam hij tijd om met cliënten te spreken.

Hoog bezoek gisteren in het dagcentrum van vzw Eindelijk. Johan Boskamp, ex-voetballer en nu bekend analyst, kwam het peterschap van het centrum aanvaarden. "Dat Johan Boskamp onze peter wordt, heeft alles te maken met één van onze vaste vrijwilligers Marc Verbruggen", zegt directeur Bea Van den Broeck. "Die is groot sympathisant van KV Mechelen. Via deze club werd het mogelijk om het peterschap van Boskamp te bewerkstelligen. Het is voor ons alvast een hele eer dat de eerste winnaar van de buitenlandse Gouden Schoen en dé specialist voetbalanalist voor ons kiest."





Persoonlijke verhalen

Kersvers peter Johan Boskamp bracht woensdagvoormiddag een bezoek aan het dagcentrum van Eindelijk, voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, aan het Klaverveld in Buggenhout.





Hij werd er opgewacht door verschillende cliënten die elke dag langskomen bij Eindelijk. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om hun persoonlijk verhaal te vertellen aan Boskamp. "Veel van onze cliënten beoefenden zelf vóór hun hersentrauma actief sport of zijn nog echte sportfanaten", zegt Van den Broeck. "Een bezoek van een BV uit de sportwereld is dus een perfecte match." (DND)