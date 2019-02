Jeugdraad leert jongeren bier tappen Nele Dooms

18 februari 2019

De Jeugdraad van Buggenhout organiseerde een tapcursus. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de organisatie, kregen aanwezige jongeren in het Jeugdontmoetingscentrum JOC aan het Klaverveld de kans om bier te leren tappen. Daarvoor waren mensen van brouwerij Vercauteren aanwezig om de jeugd de knepen en trucjes van het vak te leren. “Op fuiven of evenementen wordt al te vaak op een verkeerde manier getapt, zodat veel bier verloren gaat en dat laat zich vervolgens voelen in de winst voor de organisatoren”, zegt Fien Certyn van de Jeugdraad. “Daarom vonden we het nuttig dat jongeren van verschillende Buggenhoutse verenigingen meer leren over op een correcte manier tappen. Tijdens de cursus maken ze kennis met tips en tricks om een avond lang perfectie pintjes te tappen.” Tapinstallaties hebben voor de cursisten alvast geen geheimen meer. Leuk extraatje was alvast dat de deelnemers de getapte pintjes zelf mochten opdrinken.