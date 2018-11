Jeugddienst plant nieuwe editie van Lokale Helden Nele Dooms

16 november 2018

De Jeugddienst van Buggenhout plant ook komend jaar een nieuwe editie van “Lokale Helden”. Dat is een initiatief van Poppunt, dat lokaal muzikaal talent meer kansen wil geven om zich te laten horen. Diverse gemeenten in Vlaanderen nemen hieraan deel. Ook Buggenhout doet opnieuw een oproep aan plaatselijke muzikaal talent. De gemeente wil in 2019 van de vierde editie een spetterend evenement maken. “Maar dat kunnen we niet alleen”, klinkt het. “Daarom is de Jeugddienst op zoek naar gepassioneerde vrijwilligers. Wie een muzikaal talent heeft, in een lokale band speelt, goed kan organiseren of supercreatief is, kan meewerken.” Geïnteresseerden zijn welkom op een startvergadering. Die vindt plaats op woensdag 28 november om 19 uur in jeugdhuis Bobo, aan het Klaverveld in Buggenhout. Info: jeugddienst@buggenhout.be.