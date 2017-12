Jeb'ke experimenteert 02u29 0

Het Jongerenpaspoort Jeb'ke van Buggenhout, dat tijdens schoolvakanties leuke kinder- en jeugdactiviteiten aanbiedt, organiseert tijdens deze kerstvakantie een wetenschapsnamiddag. Iedereen mag mee komen experimenteren op vrijdag 5 januari. De activiteit is bestemd voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. De wetenschapsnamiddag duurt van 14 tot 17 uur. Deelnemen kost 5 euro. Voor meer informatie en inschrijvingen kan je mailen naar jebke.buggenhout@gmail.com.





(DND)