Jean-Pierre Clement voorzitter Willemsfonds 11 april 2018

Het Willemsfonds Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe voorzitter. Het gaat om Jean-Pierre Clement uit Buggenhout. Tijdens de algemene vergadering werd hij door een ruime meerderheid aangesteld in deze functie. Hij volgt Eric De Temmerman op, die 24 jaar het provinciaal verbond heeft geleid. "Onze taal, onze cultuur en onze vrijheid verenigen ons", zegt kersvers voorzitter Clement. "Dit maakt het Willemsfonds zo aantrekkelijk. Als bestuur maken wij het mogelijk deze drie pijlers om te zetten in vriendschap, plezier en samenhorigheid. Daar ga ik ook de komende jaren voor." Jean-Pierre Clement is ook voorzitter van de lokale afdeling Willemsfonds Buggenhout-Baasrode.





(DND)