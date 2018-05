Jazzhits in Molenaarswoning 04 mei 2018

Het einde van het cultuurseizoen van gemeenschapscentrum De Pit van Buggenhout krijgt een jazz-extraatje. Daarvoor komen The Midnight Blue Birds & Their Sentimental Gentlemen langs. De muzikanten treden op zaterdag 5 mei op in de Molenaarswoning van de site Patattenmolen, aan de Krapstraat in Opstal. De band omschrijft zichzelf als een close harmony singing group, naar het voorbeeld van de nostalgische meidenswing uit de oorlogsjaren. De groep brengt zowel dansbare swing, hartbrekende ballads als zelf gearrangeerde jazzhits. De Sentimental Gentlemen begeleiden de drie vocalisten en brengen zelfs de stijfste hark aan het dansen. Het concert begint om 20 uur. Toegangskaarten kosten 11 euro. Info en reservatie: www.gcdepit.be of 052/33.84.50. (DND)