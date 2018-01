Jarige MOL brengt verenigingen samen 02u50 0 Foto Geert De Rycke Netwerken bij een hapje en een drankje.

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) is erin geslaagd tal van plaatselijke verenigingen samen te brengen. Dat gebeurde met een allereerste 'netwerk-receptie', in Zaal Madelon aan de Dries in Opdorp. "We starten dit initiatief omdat samenwerken en elkaar beter kennen, meer loont dan elkaar beconcurreren", zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. "Een eerste editie is alleszins een groot succes. We mogen een vijftiental verenigingen verwelkomen. Voor hen is dit een mooie kans om hun werking voor te stellen en een overzicht te geven van de activiteiten die ze plannen het komende jaar." Het Parafonenkoor en Harmonie Met Moed Vooruit luisterden het gebeuren op. Door het succes van de receptie droomt MOL alvast luidop over een vervolg. "We denken aan een drink in open lucht, op het kerkplein van Opdorp." Voor MOL zelf was de netwerk-receptie het startschot van een feestjaar. De vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. (DND)