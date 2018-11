Jan Stevens voorzitter gemeenteraad Nele Dooms

25 november 2018

Jan Stevens wordt voorzitter van de gemeenteraad in Buggenhout. Dat heeft CD&V, grote overwinnaar van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in de bosgemeente, beslist. Eerder duidde de partij al haar schepencollege aan dat de nieuwe burgemeester Pierre Claeys zal bijstaan. Nu is ook beslist wie voorzitter van de gemeenteraad wordt. De voorbije legislatuur kwam die functie Jean-Pierre Willems van N-VA toe. Maar N-VA belandt komende bestuursperiode op de oppositiebanken. Jan Stevens zetelde sinds 2006 voor NCD, de partij van uittredend burgemeester Tom Van Herreweghe, in de gemeenteraad. Hij was één van de NCD’ers die de overstap maakten naar CD&V. Ook schepenen Geert Hermans, Geert Mannaert en Nadine Sertyn deden dat. Zij werden bij CD&V herverkozen en worden opnieuw schepen. Stevens is een volgende overgestapte NCD’er die een belangrijke taak krijgt de komende legislatuur. Hetzelfde geldt voor Jonathan Van Dooren. Ook hij stapte over van NCD, raakte bij CD&V nu herverkozen en zal fractieleider worden voor CD&V vanaf januari.