Jaarrekening leidt tot pittige discussie 06 juni 2018

02u53 0 Buggenhout De goedkeuring van de jaarrekening in Buggenhout zorgde voor een pittige discussie tijdens de jongste gemeenteraad. Uittredend burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) gaf er oppositieraadslid François Suys (CD&V) de wind van voren.

CD&V-raadslid François Suys staat erom bekend de begrotingen en jaarrekeningen telkens danig onder de loep te nemen en te analyseren.





Hij luidde in het verleden meermaals de alarmbel en was kritisch over de financiële toestand van de gemeente. Maar met de jaarrekening die nu voorlag, konden er ook wat lovende woorden af voor schepen van Financiën Geert Mannaert - die met de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober de overstap maakt van NCD naar CD&V. De jaarrekening legde dan ook een positief resultaat voor.





NCD-burgemeester Van Herreweghe kwam echter cynisch uit de hoek tegen Suys.





"De voorbije achttien jaar heb je altijd kritiek geuit op de financieën en nu wordt er ineens met bloemetjes gegooid. Niet toevallig naar een schepen die plots naar jullie partij CD&V overstapt. Dat is kleinzielig en doorzichtig", aldus burgemeester Van Herreweghe. "Het is te laat om hiermee af te komen, want de mooie jaarrekening die nu voorligt is niet alleen het werk van dit jaar en van één schepen, maar van een ganse ploeg en alle voorbije jaren. We hebben constant aan besparingen en schuldafbouw gedaan. Uw boeket naar iemand die op uw lijst gaat staan, is misplaatst." CD&V-raadslid Pierre Claeys vroeg de burgemeester daarop nog wat hij "eigenlijk bedoelde", maar daar kwam geen reactie meer op van Van Herreweghe. (DND)