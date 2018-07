Jaarmarkt weer voltreffer 03 juli 2018

Talloze kraampjes rond de Dries. Veehouders met koeien, paarden, pony's, geiten en schapen. Overvolle terrassen. En honderden bezoekers. De jaarmarkt in Opdorp mag weer een voltreffer genoemd worden. Zeker met het stralende zomerweer was het voor de vele aanwezigen op en rond de Dries genieten. "De jaarmarkt in Opdorp is nog één van de grootste van de streek", zegt Eugeen Hofmans van het Jaarmarktcomité. "Vooral de paarden, en in het bijzonder het Brabants trekpaard, zijn de blikvangers hier. Maar kinderen kunnen zich ook laten charmeren door kleinvee. De typische jaarmarktkraampjes waar bezoekers op het gemak kunnen tussen rondkuieren dragen mee bij tot de unieke sfeer hier. De jaarmarkt hier, dat is signaal voor uitgelaten sfeer en plezier, van mensen die gezellig samen komen en iets drinken." Ook begeleidingscentrum Capelderij van Opdorp deed haar duit in het zakje om de jaarmarktdag te laten slagen. Die organiseerde haar Kasteelfeesten in de feesttent met bijhorende zomerterras op de Dries. Covergroepen kwamen langs met meezingers en wie dat wilde, kon aanschuiven aan een reuzebarbecue met allerlei lekkers. Afsluiten gebeurde 's avonds met een optreden van DUK en een afterparty met DJ Funnick. Ook de komende dagen draait de kermisweek in Opdorp nog door. Vandaag, dinsdag 3 juli, en morgen 4 juli gebeurt dat met de wielerwedstrijden van de Opdorps Vrienden. (DND)