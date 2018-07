Jaarmarkt op Dries 02 juli 2018

Op en rond de Dries in Opdorp vindt op maandag 2 juli de traditionele jaarmarkt plaats. Vanaf tien uur vatten veehouders met hun dieren post op het plein.





De Opdorpse jaarmarkt is een begrip in de ruime regio. Vooral de paarden en in het bijzonder "het Brabants trekpaard" zijn de blikvangers. Maar er zijn ook pony's, ezeltjes, geiten en schapen op de Dries te bewonderen. Een jury keurt trekpaarden, rijpaarden, pony's, ezels, schapen en geiten voor prijzen en medailles.





Ondertussen staan er ook allerlei andere kraampjes langs de Dries opgesteld. En in de middendreef en op het kerkplein zijn ook verschillende kermisattracties terug te vinden. (DND)