Internationale geroemde Paul Griffiths geeft workshop Geert De Rycke

19 december 2018

De internationaal geroemde muzikant Paul Griffiths gaf een workshop aan leerlingen van de Buggenhoutse Academie.

“Het is uniek dat we Paul Griffiths konden strikken voor de workshop”, zegt Hans Scholliers, directeur van de Academie van Buggenhout. “De vereniging van directeurs van het deeltijds kunstonderwijs in Oost-Vlaanderen organiseert deze week een pedagogische studiedag waarop ze de Londense muzikant uitnodigden. Ik zag mijn kan schoon om de internationaal geroemde muzikant uit te nodigen voor een workshop in onze Academie.”

Paul Griffith is verbonden aan verschillende conservatoria in heel Europa en hij is geroemd om zijn werkwijze op het vlak van muziekeducatie. Zijn roots liggen in jazz, rock en funk maar hij heeft een unieke artistieke stem en hij ontwikkelde een bijzondere manier om workshops te geven. Aan de basis van zijn werk ligt zijn geloof: schoonheid en cultuur zijn nodig om te overleven en dat bracht hij ook over in zijn workshop voor de volwassen leerlingen van de Buggenhoutse Academie.