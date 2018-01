Infoavond over rouwen bij kinderen 24 januari 2018

Gemeenteschool Sprinkhaantje en de Gezinsbond Buggenhout organiseren de infoavond "Rouwbegeleiding bij kinderen" op dinsdag 30 januari. Professor Manu Keirse geeft tips over hoe met kinderen en jongeren om te gaan bij sterven van een dierbaar iemand. Hij heeft het ook over confrontatie met een levensbedreigende ziekte in het gezin en met echtscheiding. De infoavond begint om 20 uur in de gemeenteschool in de Collegestraat. De toegang bedraagt 3 euro. Info en inschrijvingen: gezinsbondbuggenhout@skynet.be. (DND)