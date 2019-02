Inbrekers betrapt op heterdaad, politie houdt klopjacht, maar daders kunnen ontkomen Koen Baten

22 februari 2019

De politiezone Buggenhout/Lebbeke ontving vanmiddag rond 16.30 uur een melding over een inbraak in een woning in de Mandekensstraat in Buggenhout. Drie ploegen, een motard en een anoniem voertuig van de zone kwamen meteen ter plaatse. Ook de politiezone van Dendermonde stuurde meteen drie ploegen omdat er melding was gekomen dat de daders op de vlucht sloegen.

De daders bij de inbraak waren minstens met twee, maar mogelijk waren er ook vier personen aanwezig. Beide zones hebben meteen een zoekactie opgestart, helaas konden de daders ontsnappen. De politiezone Buggenhout/Lebbeke is nu een onderzoek gestart naar de daders. Wie meer info heeft of mogelijks iets gezien heeft kan contact opnemen via PZ.Lebbeke.recherche@police.belgium.eu of tijdens de kantooruren (8 uur tot 20.00 uur ) via het telefoonnummer 052 46 83 83.