In mei bijna 1.500 snelheidsovertreders 20 juni 2018

De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft in de maand mei meer dan 1.000 snelheidsovertreders in Lebbeke betrapt. In Buggenhout ging dit om 394 snelheidsovertredingen. In totaal werden er in beide gemeenten respectievelijk 9.416 en 2.988 voertuigen gecontroleerd. De meeste overtredingen in Lebbeke werden vastgesteld in de Kapellenstraat, Lange Breestraat en de Baasrodestraat. In Buggenhout blijven dezelfde straten zorgen voor overtredingen. Het gaat dan om de Kasteelstraat, Stationsstraat en de Hoge Jan. Tevens gebeurden er in Lebbeke 31 ongevallen, waarvan vijf ongevallen met een gewonde. In Buggenhout gebeurden 13 ongevallen, waarvan een waarbij gewonden vielen. Drie keer was er alcohol in het spel bij de ze ongevallen. (KBD)