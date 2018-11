Iedereen welkom voor officiële opening ijskelder Nele Dooms

23 november 2018

11u52 0

De unieke historische ijskelder van Opdorp, één van de grootste in Vlaanderen, is volledig gerestaureerd. Daar hoort een officiële opening, met feestelijke receptie, bij. De inhuldiging vindt plaats op zondag 25 november om 10.30 uur. Iedereen is welkom aan de ijskelder op het kasteeldomein aan de Damstraat. “Wie langskomt, krijgt de kans om als één van de eersten een bezoek te brengen aan dit ondergrondse monument”, zegt schepen Geert Mannaert. “Zo kunnen ze ook ontdekken hoe dit bouwwerk een eersteklas vleermuizenhotel is geworden.” De harmonie Met Moed Vooruit zal de opening muzikaal opluisteren. Ook het vernieuwde museum van Ter Palen in het Kasteel van Opdorp vlakbij is te bezoeken. Naar aanleiding van de inhuldiging is tijdens de receptie een nieuw Opdorps biertje, de K-ijsdrupper, te proeven.