Iederéén op reis dankzij sociale kruidenier OOK GEZINNEN MET FINANCIËLE PROBLEMEN KUNNEN MET VAKANTIE KATRIJN DE BLESER

08 juni 2018

02u49 0 Buggenhout Mensen die het iets minder breed hebben, kunnen voortaan op reis met het laagdrempelig reisbureau 'Rap op stap'. Het mobiele kantoor reist voortaan mee met Slaatje Praatje, de sociale kruidenierszaak waar mensen eten kunnen kopen en een praatje maken.

"Bij ons laagdrempelig reisbureau kunnen mensen met financiële problemen of mensen met een beperkt budget daguitstappen en vakanties boeken aan voordelige prijzen", zegt Nele Decelle, coördinator van Slaatje Praatje en het Rap-op-stapkantoor. "Verder helpen medewerkers bij het uitzoeken van geschikt vervoer en het samenstellen van een budget. Een mobiel kantoor reist voortaan mee met Slaatje Praatje en ook in het sociaal huis is een Rap-op-stapkantoor gevestigd."





Een extra mobiele dienstverlening komt daarmee naar mensen in armoede toe in Berlare, Wichelen, Laarne, Waasmunster en Buggenhout. Van die vijf gemeenten sloegen de OCMW's de handen eerder al in elkaar voor de oprichting van Slaatje Praatje. Dat is een mobiele sociale kruidenier die tweewekelijks halt houdt in de vijf gemeenten. Het grote marktkraam biedt kwaliteitsvolle voedings- en verzorgingsproducten.





Méér dan voedselbedeling

"Het is geen klassieke voedselbedeling, wel een gezellig marktje", zegt Dirk Lissens van de sociale dienst. De klanten zijn mensen met financiële problemen. Zij betalen een lage prijs voor de producten en ze hebben ook keuze uit een gratis aanbod. "Maar Slaatje Praatje is veel méér dan materiële hulpverlening. Bij een kopje koffie of soep wordt er tijd gemaakt voor een praatje. Belangrijk voor mensen die het financieel moeilijk hebben, want dikwijls zijn ze sociaal geïsoleerd. Bovendien krijgen ze informatie op maat om hun zelfredzaamheid te vergroten. De mobiele sociale kruidenier buigt zo voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding."





Om alles in goede banen te leiden, werken zo'n veertig vrijwilligers mee aan het project. Sommigen zijn mensen van de doelgroep zelf. "Een leerwerknemer staat in voor de logistieke taken van de sociale kruidenier. Voor hem of haar biedt Slaatje Praatje heel wat leerkansen en een opstap naar het reguliere economisch circuit."





De klanten van Slaatje Praatje en het Rap-op-stap-kantoor zijn OCMW-cliënten die maandelijks te weinig leefgeld overhouden om menswaardig te leven. Na een sociaal onderzoek kunnen ze bij Slaatje Praatje terecht. Cliënten die net boven de financiële grens scoren, kunnen er wel terecht voor het ontmoetingsmoment. Zo'n 275 gezinnen maken gebruik van de sociale kruidenier.





Genomineerd

Net als vorig jaar werd het project ook dit jaar genomineerd voor De Federale Prijs Armoedebestrijding. Vanavond, vrijdag 8 juni wordt de winnaar bekendgemaakt. Die krijgt een mooi bedrag om de werking te steunen.