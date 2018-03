Iedereen mag padden overzetten 09 maart 2018

De natuurliefhebbers van Natuurpunt en de Milieuraad van Buggenhout organiseren morgen, zaterdag 10 maart, een "paddenoverzetavond". Aan de Damstraat in Opdorp zijn voorzieningen getroffen om padden tijdens hun trek om zich voort te planten, veilig de straat over te helpen. Iedereen mag helpen om alle amfibieën uit de emmers te halen en over te zetten naar de paddenpoel. De overzetactie start om 20 uur. Wie mee wil helpen, moet een fluo hesje dragen en brengt best een zaklamp mee. Ook waterbestendige kledij en schoeisel zijn aangeraden. (DND)