Huisjesslakken palmen Dries in MIDDENSTAND OPDORP LEEFT GAAT VOOR ONTHAASTING IN DE LENTE NELE DOOMS

23 februari 2018

02u47 0 Buggenhout Een nieuwe 'Lente op de Dries' komt eraan. Daarvoor zullen dit jaar 350 huisjesslakken het groene plein inpalmen- mooi versierde polyester exemplaren weliswaar. Middenstand Opdorp Leeft (MOL) trekt hiermee voor haar tweejaarlijkse openlucht tentoonstelling de kaart van de onthaasting.

Voor Middenstand Opdorp Leeft (MOL) is 2018 een feestjaar, want de vereniging bestaat 25 jaar. Al even lang zorgt de organisatie voor leven in de brouwerij in Opdorp. Ook de tweejaarlijkse openlucht beeldententoonstelling 'Lente Op de Dries' hoort daarbij. Telkens worden tussen de vele lindebomen en honderdduizenden bloeiende narcissen op de drie hectare grote Dries kunstig versierde beelden geplaatst. Onder andere schapen, kikkers en badeenden passeerden zo al de revue.





Pareltjes

Voor een nieuwe editie dit jaar is gekozen voor huisjesslakken. "Het diertje is misschien minder geliefd bij tuinliefhebbers, maar het zal onze Dries dit voorjaar wel doen schitteren", zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. "Het enthousiasme voor ons project blijft erg groot. Nog nooit waren er zoveel aanvragen van sponsors om een paar slakken te verwerven. Die worden dan met veel zorg en enthousiasme versierd. Sponsors doen dat zelf of zetten leerlingen van scholen of andere creatievelingen in. Nu al staat vast dat er weer echte pareltjes tussen zullen zitten."





De Dries wordt versierd met 175 paar slakken, van telkens een groter en kleiner exemplaar, 350 in totaal dus. Net als bij de vorige Lente op de Dries is dat het dubbele van alle voorgaande edities. "We zijn er zeker van dat het gebeuren weer duizenden nieuwsgierigen naar onze Dries zal lokken", zegt Coppens.





"Bezoekers komen van ver over de gemeente- en provinciegrenzen om de beelden te bekijken. Vooral in het weekend belooft dit een komen en gaan van wandelaars, fietsers en toeristen die horecazaken bezoeken. Ook voor communicanten is het een uitgelezen plek om foto's te maken tussen de kleurrijke slakken en 100.000 bloeiende paasbloemen. Het zorgt voor unieke plaatjes."





Onthaasting

Met het thema van de huisjesslak trekt MOL de kaart van de onthaasting. "We roepen iedereen op om even stil te staan op de Dries", zegt Coppens. "We leven nu eenmaal vaak een te gejaagd bestaan in onze moderne maatschappij, altijd verbonden aan smartphone en computer. We hopen dat onze Lente op de Dries mensen uitnodigt om dat eens even los te laten, de stress te laten varen en te genieten van de schoonheid."





De laatste voorbereidingen voor de Lente Op de Dries worden momenteel getroffen. Binnenkort worden de eerste slakken op het plein geplaatst. De officiële opening is voorzien op zondag 11 maart. Vanaf dan is de tentoonstelling een maand lang te bezoeken, tot 8 april. Hoogtepunt wordt de internationale plantenmarkt op zondag 25 maart, met naast één kilometer aan stands van planten en bloemen ook tal van randanimatie.