Huis van het Kind start pamperbank Nele Dooms

03 april 2019

13u04 4 Buggenhout Het Huis van het Kind van Buggenhout start een “pamperbank” op. Dat is een verzamelpunt voor ongebruikte luiers. Op verschillende locaties komen inzamelboxen.

“Luiers kopen voor baby’s en jonge kinderen is duur en voor jonge en kwetsbare gezinnen betekent het vaak een flinke hap uit het budget”, klinkt het. “Naar analogie van de pamperbanken in grote steden, komt dit nu ook in Buggenhout. Het is een inzamelpunt voor ongebruikte luiers van alle maten en merken. Kinderen groeien snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heel wat gezinnen hebben dan ook overschotjes liggen. In plaats van die weg te gooien, kunnen ze die in een luierbox deponeren voor gezinnen die ze kunnen gebruiken.”

De inzamelboxen staan opgesteld aan de bibliotheek in het Administratief en Cultureel Centrum in de Nieuwstraat, de buitenschoolse kinderopvang in De Pit en het kinderdagverblijf ’t Pagadderke. Het Huis van het Kind zorgt voor de sortering per maat en herverdeling naar gezinnen die het nodig hebben. Info: Huisvanhetkind@buggenhout.be.