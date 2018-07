Hopveldweg afgesloten Nele Dooms

26 juli 2018

12u12 0

De Hopveldweg in Buggenhout wordt afgesloten voor het verkeer op zaterdag 28 juli. Er moet een verhuiswagen in de straat parkeren en daardoor kan het verkeer niet meer door. De straat gaat dan ook in beide rijrichtingen dicht voor alle verkeer. Bestuurders moeten omrijden via de Mandekensstraat, de Vijverveld en het Hopveld.