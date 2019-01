Honing inspiratie voor tal van nieuwe producten Nele Dooms

16 januari 2019

16u13 0 Buggenhout Zelfgemaakte honing blijft voor Bart Callaert, van het Wallabieke uit Buggenhout, inspiratiebron bij uitstek om met nieuwe producten voor de dag te komen. De keurmeester-imker pakt uit met een gamma honingbieren en zelfs verzorgingsproducten. Peperkoek en nougat staan nog op het verlanglijstje voor de toekomst.

Bart Callaert startte een tijd geleden met het Wallabieke om streekeigen honing te maken, te promoten én te sensibiliseren rond de problematiek van bijen die het steeds moeilijker hebben om te overleven. Aan de Provinciale Baan in Buggenhout opende hij, samen met Nora Lorré die zich bezig houdt met verpakkingsvrije handel, een eigen winkeltje Tarra. Callaerts honing is er te vinden, maar hij zorgt ook met regelmaat van de klok voor nieuwe producten.

“Door de weersomstandigheden vorig jaar is de honingopbrengst uitzonderlijk groot geweest”, zegt hij. “In dertig jaar is er zoveel honing niet geweest. Dat geeft natuurlijk mogelijkheden om met dit product zoveel meer te doen. Het succes van een eerste honingbier vorig jaar was aanzet om het gamma biertjes met honing én fruitsiroop uit te breiden. Zo kunnen geïnteresseerden nu kiezen uit onder andere framboos en kersen. “Dat alles gemaakt is met uitsluitend natuurlijke producten uit eigen streek is zeker bijzonder”, zegt Callaert.

Die ontwikkelde ondertussen ook onder andere gezichtscrème, zeep, lippenbalsem en zelfs geurkaarsen met honing en bijenwas. En er is duidelijk nog inspiratie genoeg voor een nog verdere uitbreiding van het gamma. “Zo zou ik me heel graag nog aan het maken van peperkoek en nougat wagen”, zegt Callaert.

Info: www.wallabieke.be.