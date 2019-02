Hoi! integreert via spelmoment met Chiro Nele Dooms

20 februari 2019

13u52 0 Buggenhout De Buggenhoutse vereniging “Hoi!”, die activiteiten aanbiedt voor jongvolwassenen die het door een beperking moeilijk hebben om aan het reguliere ontspanningsleven deel te nemen, laat weer van zich horen. De vereniging breidt haar werking uit met een integratieproject. Daarvoor werd samengewerkt met de Chiro van Opstal.

“Hoi! brengt iedereen die het niet zo makkelijk heeft om contacten uit te bouwen, samen op regelmatige tijdstippen”, zegt Rik Monserez, één van de stuwende krachten achter de beweging. “Zo bieden we bijvoorbeeld namiddagen gezelschapsspelen aan. De betrokkenen leren elkaar beter kennen, er ontstaan vriendschappen en er zijn ontspanningsmomenten om de dagelijks sleur eens te breken en naar buiten te komen. Maar we willen ook inzetten op integratie, zodat er ook contacten ontstaan met personen zonder beperking.”

Een spelmoment met de leden van de Chiro van Opstal is een stap in die richting. “We kunnen zelfs van een succes spreken”, zegt Monserez. “Zowel onze eigen leden als de Rakkers van de Chiro hebben een fantastisch moment beleefd.”

De voordelen zijn volgens Monserez groot. “Momenten als dit helpen om de zelfwaarde van onze leden te stimuleren”, klinkt het. “We zijn van plan om met zo’n initiatieven te blijven doorgaan. Zo plannen we ook ‘een avondje uit’ in het lokaal jeugdhuis Bobo. Dat kan ook mogelijk op weg zetten naar betere integratie. En de Chiro liet al verstaan dat ze een herhaling zien zitten.”

Op zaterdag 23 februari organiseert Hoi! een volgende publieke spelnamiddag. Iedereen is daarvoor welkom tussen 13 en 15 uur, in Zaal Torenhof, aan de Putweg in Opstal.