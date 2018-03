Hoi! geeft je nieuwe vrienden AL MEER DAN ZEVENTIG LEDEN NA ENKELE WEKEN NELE DOOMS

09 maart 2018

02u45 0 Buggenhout Ontmoeten en ontspannen. Dat zijn de kernwoorden van de nieuwe vereniging 'Hoi!. Die biedt activiteiten voor jongvolwassenen die het moeilijk hebben om aan het reguliere ontspanningsleven deel te nemen, onder andere door een beperking.

Het is vanuit eigen ervaringen dat Rik Monserez mee aan de wieg staat van de nieuwe vereniging Hoi!. Zoon Koen heeft een motorische beperking. "Een onschuldige griep dachten we eerst toen Koen, op dat ogenblik vijftien jaar oud, wat koorts maakte", vertelt Rik. "Uiteindelijk bleek het een gevaarlijke virale infectie, waardoor Koen voor de rest van zijn leven met een handicap kampt."





De jongen is ondertussen 27 jaar en volgt therapie in het dagcentrum van vzw Eindelijk. "Maar we wilden dat hij ook aan vrijetijdsactiviteiten kon deelnemen", zegt Monserez. "Aanvankelijk schreven we hem in bij de gebruikelijke clubs. Al merk je snel dat, ondanks goede bedoelingen, die contacten toch niet evident verlopen. We gingen op zoek naar een andere oplossing."





Uit kot lokken

Resultaat is 'Hoi!', die iedereen die het niet zo makkelijk heeft om contacten uit te bouwen samenbrengt. "Ze zijn bij ons welkom om te ontspannen, maar ook om anderen te ontmoeten", legt Monserez uit. "Door dit op regelmatige basis te doen, leren mensen elkaar beter kennen en ontstaan zelfs vriendschappen. Streefdoel is dat die vrienden dan ook buiten onze werking samen dingen doen en buiten komen. Wij geven hen een duwtje in de rug door hen uit hun kot te lokken met een aangename namiddag. De rest doen ze zelf."





Het opzet blijkt alvast een gat in de markt. Waren er bij de opstart meteen veertig leden, dan zijn dat er ondertussen in een paar weken tijd al meer dan zeventig. "Dat is een hele opsteker voor de vele vrijwilligers die met dit project bezig zijn. We komen tegemoet aan een nood. Blij dat we zo kunnen werken aan meer zelfvertrouwen en tegen vereenzaming", klinkt het. "Extra leuk is dat we de deelnemers ook echt zien opleven en genieten."





Hoi! werkt nauw samen met zorgvoorzieningen Eindelijk, Avalon en Blijdorp en het Revalidatiecentrum van Buggenhout. Maandelijks vindt op zaterdag een spelnamiddag plaats in het Torenhof in Opstal. In de sporthal van Opdorp kunnen liefhebbers aan tafeltennis doen. Vanaf volgende maand staat ook petanque op het programma. Hoi! werkt ook samen met het Jeugdontmoetingscentrum, zodat jongeren een avondje uit kunnen in het jeugdhuis. Meer informatie is te vinden via de Facebookpagina 'Hoi Buggenhout'.